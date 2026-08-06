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RKS Rakow Czestochowa
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Dès 19:00
Hammarby IF
Hammarby IF
RKS Rakow Czestochowa
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Dès 19:00
Vs
Hammarby IF
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 19:00
Stade
Czestochowa, Pologne
Miejski Stadion Pitkarski Rakow w Czestochowie
Capacité
5'500
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