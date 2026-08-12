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Rapid Vienne
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Dès 18:00
Paide Linnameeskond
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Match aller 4:1
Vs
Paide Linnameeskond
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Coup d’envoi
mercredi
12 août 2026 à 18:00
Stade
Vienne, Autriche
Allianz Stadion
Capacité
28'345
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