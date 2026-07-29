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Rapid Vienne
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Dès 20:30
FC Santa Coloma
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Match aller 3:1
Vs
FC Santa Coloma
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Coup d’envoi
mercredi
29 juillet 2026 à 20:30
Stade
Vienne, Autriche
Allianz Stadion
Capacité
28'345
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