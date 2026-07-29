DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: Rapid Vienne - FC Santa Coloma (29.07.2026)
Rapid Vienne
Dès 20:30
FC Santa Coloma
Rapid Vienne
Dès 20:30
Match aller 3:1
Vs
FC Santa Coloma
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
mercredi
29 juillet 2026 à 20:30
Stade
Vienne, Autriche
Allianz Stadion
Capacité
28'345
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus