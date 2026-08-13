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Qarabag FK
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Dès 18:00
FC Dynamo Kiev
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Qarabag FK
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Match aller 0:1
Vs
FC Dynamo Kiev
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Arbitre
Referee
Stuart
Attwell
Angleterre
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 18:00
Stade
Bakou, Azerbaïdjan
Stade Tofiq-Béhramov
Capacité
31'200
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