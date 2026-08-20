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PAOK Salonique
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Dès 19:45
SK Brann
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PAOK Salonique
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Dès 19:45
Vs
SK Brann
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Arbitre
Referee
Daniel
Siebert
Allemagne
Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 19:45
Stade
Thessalonique, Grèce
Toumba Stadium
Capacité
28'703
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