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Conference League
Ligue Europa Conférence: PAOK Salonique - SK Brann (20.08.2026)
PAOK Salonique
Dès 19:45
SK Brann
PAOK Salonique
Dès 19:45
Vs
SK Brann
Composition des équipes
Statistiques
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Arbitre
Daniel
Siebert
Allemagne
Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 19:45
Stade
Thessalonique, Grèce
Toumba Stadium
Capacité
28'703
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