DE
FR
Panathinaïkos
Panathinaïkos
Dès 20:30
Paksi SE
Paksi SE
Panathinaïkos
Panathinaïkos
Dès 20:30
Match aller 2:1
Vs
Paksi SE
Paksi SE
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:30
Stade
Athènes, Grèce
Stade Olympique d'Athènes
Capacité
69'618
Articles les plus lus
    Articles les plus lus