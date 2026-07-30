DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: Panathinaïkos - Paksi SE (30.07.2026)
Panathinaïkos
Dès 20:30
Paksi SE
Panathinaïkos
Dès 20:30
Match aller 2:1
Vs
Paksi SE
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:30
Stade
Athènes, Grèce
Stade Olympique d'Athènes
Capacité
69'618
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus