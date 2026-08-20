DE
FR
Panathinaïkos
Panathinaïkos
Dès 20:30
Hradec Kralove
Hradec Kralove
Panathinaïkos
Panathinaïkos
Dès 20:30
Vs
Hradec Kralove
Hradec Kralove
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Jerome
Brisard
France
Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 20:30
Stade
Athènes, Grèce
Stade Olympique d'Athènes
Capacité
69'618
Articles les plus lus
    Articles les plus lus