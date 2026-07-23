DE
FR
Paksi SE
Paksi SE
Dès 20:00
Panathinaïkos
Panathinaïkos
Paksi SE
Paksi SE
Dès 20:00
Vs
Panathinaïkos
Panathinaïkos
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Luka
Bilbija
Bosnie-Herzégovine
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:00
Stade
Paks, Hongrie
Fehervari Uti Stadion
Capacité
6'163
Articles les plus lus
    Articles les plus lus