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Conference League
Ligue Europa Conférence: Paksi SE - Panathinaïkos (23.07.2026)
Paksi SE
Dès 20:00
Panathinaïkos
Paksi SE
Dès 20:00
Vs
Panathinaïkos
Composition des équipes
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Info
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Arbitre
Luka
Bilbija
Bosnie-Herzégovine
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:00
Stade
Paks, Hongrie
Fehervari Uti Stadion
Capacité
6'163
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