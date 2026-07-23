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Conference League
Ligue Europa Conférence: Paide Linnameeskond - Zira FK (23.07.2026)
Paide Linnameeskond
Dès 18:00
Zira FK
Paide Linnameeskond
Dès 18:00
Vs
Zira FK
Composition des équipes
Statistiques
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Info
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 18:00
Stade
Parnu, Estonie
Parnu Rannastaadion
Capacité
1'500
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