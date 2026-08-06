DE
FR
Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond
Dès 18:00
Rapid Vienne
Rapid Vienne
Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond
Dès 18:00
Vs
Rapid Vienne
Rapid Vienne
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 18:00
Stade
Tallinn, Estonie
Albert Le Coq Arena
Capacité
15'000
Articles les plus lus
    Articles les plus lus