DE
FR
Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond
Dès 18:00
FC Hegelmann Kaunas
FC Hegelmann Kaunas
Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond
Dès 18:00
Match aller 1:1
Vs
FC Hegelmann Kaunas
FC Hegelmann Kaunas
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 18:00
Stade
Parnu, Estonie
Parnu Rannastaadion
Capacité
1'500
Articles les plus lus
    Articles les plus lus