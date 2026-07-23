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NSI Runavik
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Dès 20:45
NK Koper
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Vs
NK Koper
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:45
Stade
Klaksvik, Iles Féroé
Vid Djupumyrar
Capacité
2'500
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