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NSI Runavik
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FC Lugano
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Match aller 0:2
Vs
FC Lugano
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 19:30
Stade
Klaksvik, Iles Féroé
Vid Djupumyrar
Capacité
2'500
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