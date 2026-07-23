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NK Varazdin
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Dès 20:00
FK Jablonec
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NK Varazdin
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Vs
FK Jablonec
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:00
Stade
Varazdin, Croatie
Stadion Andelko Herjavec
Capacité
10'800
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