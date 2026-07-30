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NK Koper
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Dès 20:45
NSI Runavik
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NK Koper
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Dès 20:45
Match aller 2:0
Vs
NSI Runavik
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:45
Stade
Koper, Slovénie
Stade Bonifika
Capacité
4'010
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