DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: NK Koper - NSI Runavik (30.07.2026)
NK Koper
Dès 20:45
NSI Runavik
NK Koper
Dès 20:45
Match aller 2:0
Vs
NSI Runavik
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:45
Stade
Koper, Slovénie
Stade Bonifika
Capacité
4'010
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus