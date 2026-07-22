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Neftchi Bakou PFC
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Dès 18:00
Dinamo Minsk
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Neftchi Bakou PFC
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Dès 18:00
Vs
Dinamo Minsk
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Coup d’envoi
mercredi
22 juillet 2026 à 18:00
Stade
Bakou, Azerbaïdjan
Bakcell Arena
Capacité
11'000
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