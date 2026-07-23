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MSK Zilina
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Dès 20:30
GKS Katowice
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MSK Zilina
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Dès 20:30
Vs
GKS Katowice
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:30
Stade
Zilina, Slovaquie
Stade MSK Zilina
Capacité
11'258
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