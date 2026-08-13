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Motherwell FC
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Dès 20:30
HJK Helsinki
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Motherwell FC
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Match aller 1:1
Vs
HJK Helsinki
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Arbitre
Referee
Michal
Ocenas
Slovaquie
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 20:30
Stade
Motherwell, Écosse
Fir Park
Capacité
13'677
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