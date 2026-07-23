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Ligue Europa Conférence: Motherwell FC - HB Torshavn (23.07.2026)
Motherwell FC
Dès 20:45
HB Torshavn
Motherwell FC
Dès 20:45
Vs
HB Torshavn
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:45
Stade
Motherwell, Écosse
Fir Park
Capacité
13'677
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