DE
FR
Milsami Orhei
Milsami Orhei
Dès 19:00
FK Velez Mostar
FK Velez Mostar
Milsami Orhei
Milsami Orhei
Dès 19:00
Match aller 1:1
Vs
FK Velez Mostar
FK Velez Mostar
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 19:00
Stade
Orhei, Moldavie
CSR Orhei
Capacité
2'539
Articles les plus lus
    Articles les plus lus