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Maxline Rogachev
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Dès 19:00
FK Sutjeska Niksic
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Maxline Rogachev
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Dès 19:00
Vs
FK Sutjeska Niksic
FK Sutjeska Niksic
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 19:00
Stade
Mezokovesd, Hongrie
Mezokovesdi Varosi Stadion
Capacité
2'571
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