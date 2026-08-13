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Conference League
Ligue Europa Conférence: Maxline Rogachev - FK Borac Banja Luka (13.08.2026)
Maxline Rogachev
Dès 19:00
FK Borac Banja Luka
Maxline Rogachev
Dès 19:00
Match aller 0:1
Vs
FK Borac Banja Luka
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 19:00
Stade
Mezokovesd, Hongrie
Mezokovesdi Varosi Stadion
Capacité
2'571
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