DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: Ludogorets Razgrad - Hapoel Tel Aviv FC (30.07.2026)
Ludogorets Razgrad
Dès 20:00
Hapoel Tel Aviv FC
Ludogorets Razgrad
Dès 20:00
Match aller 0:2
Vs
Hapoel Tel Aviv FC
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:00
Stade
Razgrad, Bulgarie
Huvepharma Arena
Capacité
10'422
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus