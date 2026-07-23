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Conference League
Ligue Europa Conférence: LNZ Cherkasy - La Gantoise (23.07.2026)
LNZ Cherkasy
Dès 20:30
La Gantoise
LNZ Cherkasy
Dès 20:30
Vs
La Gantoise
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Info
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Arbitre
Granit
Maqedonci
Suède
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:30
Stade
Cherkasy, Ukraine
Tsentralnyi Stadium
Capacité
10'321
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