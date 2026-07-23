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LNZ Cherkasy
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Dès 20:30
La Gantoise
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LNZ Cherkasy
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Dès 20:30
Vs
La Gantoise
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Les derniers matches
Arbitre
Referee
Granit
Maqedonci
Suède
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:30
Stade
Cherkasy, Ukraine
Tsentralnyi Stadium
Capacité
10'321
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