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Linfield FC
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Dès 20:45
Nomme Kalju
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Match aller 0:1
Vs
Nomme Kalju
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 20:45
Stade
Belfast, Irlande du Nord
Windsor Park
Capacité
24'734
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