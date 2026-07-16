DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: Linfield FC - Nomme Kalju (16.07.2026)
Linfield FC
Dès 20:45
Nomme Kalju
Linfield FC
Dès 20:45
Match aller 0:1
Vs
Nomme Kalju
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 20:45
Stade
Belfast, Irlande du Nord
Windsor Park
Capacité
24'734
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus