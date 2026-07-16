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Ligue Europa Conférence: Levadia Tallinn - Caernarfon Town FC (16.07.2026)
Levadia Tallinn
Dès 18:30
Caernarfon Town FC
Levadia Tallinn
Dès 18:30
Match aller 5:0
Vs
Caernarfon Town FC
Composition des équipes
Statistiques
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Info
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 18:30
Stade
Tallinn, Estonie
Albert Le Coq Arena
Capacité
15'000
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