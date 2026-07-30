DE
FR
La Vallette FC
La Vallette FC
Dès 19:30
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
La Vallette FC
La Vallette FC
Dès 19:30
Match aller 1:3
Vs
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 19:30
Stade
Attard, Malte
MFA Centenary Stadium
Capacité
3'000
Articles les plus lus
    Articles les plus lus