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Conference League
Ligue Europa Conférence: La Vallette FC - RKS Rakow Czestochowa (30.07.2026)
La Vallette FC
Dès 19:30
RKS Rakow Czestochowa
La Vallette FC
Dès 19:30
Match aller 1:3
Vs
RKS Rakow Czestochowa
Composition des équipes
Statistiques
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Info
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 19:30
Stade
Attard, Malte
MFA Centenary Stadium
Capacité
3'000
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