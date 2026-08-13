DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: La Gantoise - IFK Goteborg (13.08.2026)
La Gantoise
Dès 20:30
IFK Goteborg
La Gantoise
Dès 20:30
Match aller 1:0
Vs
IFK Goteborg
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 20:30
Stade
Gand, Belgique
Ghelamco Arena
Capacité
20'000
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus