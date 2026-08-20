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La Gantoise
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Dès 20:30
Hibernian FC
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La Gantoise
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Vs
Hibernian FC
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Arbitre
Referee
Pawel
Raczkowski
Pologne
Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 20:30
Stade
Gand, Belgique
Ghelamco Arena
Capacité
20'000
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