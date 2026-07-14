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La Fiorita
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FC Una Strassen
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Match aller 0:1
Vs
FC Una Strassen
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Coup d’envoi
mardi
14 juillet 2026 à 21:00
Stade
Serravalle, San Marin
Stade de Saint-Marin
Capacité
6'664
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