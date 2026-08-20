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KI Klaksvik
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Dès 19:30
FC Riga
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Vs
FC Riga
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Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 19:30
Stade
Klaksvik, Iles Féroé
Vid Djupumyrar
Capacité
2'500
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