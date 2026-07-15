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KF Malisheva
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Dès 16:30
Vllaznia Shkoder
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KF Malisheva
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Dès 16:30
Match aller 1:2
Vs
Vllaznia Shkoder
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Coup d’envoi
mercredi
15 juillet 2026 à 16:30
Stade
Podujevo, Kosovo
Zahir Pajaziti City Stadium
Capacité
2'000
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