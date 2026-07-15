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Conference League
Ligue Europa Conférence: KF Malisheva - Vllaznia Shkoder (15.07.2026)
KF Malisheva
Dès 16:30
Vllaznia Shkoder
KF Malisheva
Dès 16:30
Match aller 1:2
Vs
Vllaznia Shkoder
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
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Coup d’envoi
mercredi
15 juillet 2026 à 16:30
Stade
Podujevo, Kosovo
Zahir Pajaziti City Stadium
Capacité
2'000
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