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KF Dukagjini
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Dès 16:30
FC Lugano
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Match aller 0:1
Vs
FC Lugano
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Arbitre
Referee
Karel
Roucek
République Tchèque
Coup d’envoi
mercredi
29 juillet 2026 à 16:30
Stade
Klina, Kosovo
18 June Stadium
Capacité
1'000
Mentionné dans cet article
FC Lugano
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