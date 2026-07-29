DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: KF Dukagjini - FC Lugano (29.07.2026)
KF Dukagjini
Dès 16:30
FC Lugano
KF Dukagjini
Dès 16:30
Match aller 0:1
Vs
FC Lugano
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Karel
Roucek
République Tchèque
Coup d’envoi
mercredi
29 juillet 2026 à 16:30
Stade
Klina, Kosovo
18 June Stadium
Capacité
1'000
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Mentionné dans cet article
FC Lugano
Articles les plus lus
Articles les plus lus
Mentionné dans cet article
FC Lugano