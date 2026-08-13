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Ligue Europa Conférence: KF Drita - Tre Fiori (13.08.2026)
KF Drita
Dès 20:00
Tre Fiori
KF Drita
Dès 20:00
Match aller 4:1
Vs
Tre Fiori
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 20:00
Stade
Pristina, Kosovo
Stade Fadil Vokrri
Capacité
16'200
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