DE
FR
KF Drita
KF Drita
Dès 20:00
Tre Fiori
Tre Fiori
KF Drita
KF Drita
Dès 20:00
Match aller 4:1
Vs
Tre Fiori
Tre Fiori
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 20:00
Stade
Pristina, Kosovo
Stade Fadil Vokrri
Capacité
16'200
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