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KF Drita
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Dès 20:00
Inter Club de Escaldes
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Vs
Inter Club de Escaldes
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Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 20:00
Stade
Pristina, Kosovo
Stade Fadil Vokrri
Capacité
16'200
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