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KF Drita
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Dès 20:00
Floriana FC
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KF Drita
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Dès 20:00
Match aller 1:1
Vs
Floriana FC
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Coup d’envoi
mardi
28 juillet 2026 à 20:00
Stade
Pristina, Kosovo
Stade Fadil Vokrri
Capacité
16'200
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