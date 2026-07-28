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Conference League
Ligue Europa Conférence: KF Drita - Floriana FC (28.07.2026)
KF Drita
Dès 20:00
Floriana FC
KF Drita
Dès 20:00
Match aller 1:1
Vs
Floriana FC
Composition des équipes
Statistiques
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Info
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Coup d’envoi
mardi
28 juillet 2026 à 20:00
Stade
Pristina, Kosovo
Stade Fadil Vokrri
Capacité
16'200
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