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Istanbul Basaksehir FK
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Dès 19:45
Inter Turku
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Vs
Inter Turku
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Coup d’envoi
mercredi
22 juillet 2026 à 19:45
Stade
Istanbul, Turquie
Stade Fatih Terim de Basaksehir
Capacité
17'156
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