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Ligue Europa Conférence: Inter Turku - FK Sarajevo (16.07.2026)
Inter Turku
Dès 17:00
FK Sarajevo
Inter Turku
Dès 17:00
Match aller 1:1
Vs
FK Sarajevo
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 17:00
Stade
Turku, Finlande
Veritas Stadion
Capacité
9'300
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