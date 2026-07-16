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Inter Turku
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FK Sarajevo
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Match aller 1:1
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FK Sarajevo
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 17:00
Stade
Turku, Finlande
Veritas Stadion
Capacité
9'300
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