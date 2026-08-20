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Arbitre
Referee
Goga
Kikacheishvili
Géorgie
Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 18:00
Stade
Turku, Finlande
Veritas Stadion
Capacité
9'300
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