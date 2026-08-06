DE
FR
Inter Club de Escaldes
Inter Club de Escaldes
Dès 19:00
Flora Tallinn
Flora Tallinn
Inter Club de Escaldes
Inter Club de Escaldes
Dès 19:00
Vs
Flora Tallinn
Flora Tallinn
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 19:00
Stade
Encamp, Andorre
Estadi de la FAF
Capacité
5'108
Articles les plus lus
    Articles les plus lus