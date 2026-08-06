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Conference League
Ligue Europa Conférence: Inter Club de Escaldes - Flora Tallinn (06.08.2026)
Inter Club de Escaldes
Dès 19:00
Flora Tallinn
Inter Club de Escaldes
Dès 19:00
Vs
Flora Tallinn
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 19:00
Stade
Encamp, Andorre
Estadi de la FAF
Capacité
5'108
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