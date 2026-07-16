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Ilves Tampere
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Dès 18:00
FC Differdange 03
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FC Differdange 03
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 18:00
Stade
Tampere, Finlande
Tammela Stadion
Capacité
5'040
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