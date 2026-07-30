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Conference League
Ligue Europa Conférence: IF Vestri - FC Riga FS (30.07.2026)
IF Vestri
Dès 20:00
FC Riga FS
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Dès 20:00
Match aller 1:4
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FC Riga FS
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:00
Stade
Hnifsdalur, Islande
Torfnesvöllur
Capacité
800
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