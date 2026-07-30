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Hsk Zrinjski Mostar
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Dès 20:30
Valur Reykjavik
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Hsk Zrinjski Mostar
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Dès 20:30
Match aller 0:1
Vs
Valur Reykjavik
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:30
Stade
Mostar, Bosnie-Herzégovine
Stade Bijeli Brijeg
Capacité
25'000
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