DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: Hsk Zrinjski Mostar - Valur Reykjavik (30.07.2026)
Hsk Zrinjski Mostar
Dès 20:30
Valur Reykjavik
Hsk Zrinjski Mostar
Dès 20:30
Match aller 0:1
Vs
Valur Reykjavik
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:30
Stade
Mostar, Bosnie-Herzégovine
Stade Bijeli Brijeg
Capacité
25'000
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus