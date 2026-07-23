DE
FR
HNK Rijeka
HNK Rijeka
Dès 20:45
Derry City
Derry City
HNK Rijeka
HNK Rijeka
Dès 20:45
Vs
Derry City
Derry City
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:45
Stade
Rijeka, Croatie
Stade HNK Rijeka
Capacité
8'191
Articles les plus lus
    Articles les plus lus