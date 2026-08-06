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Ligue Europa Conférence: HJK Helsinki - Motherwell FC (06.08.2026)
HJK Helsinki
Dès 18:00
Motherwell FC
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Motherwell FC
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Arbitre
Dalibor
Cerny
République Tchèque
Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 18:00
Stade
Helsinki, Finlande
Bolt Arena
Capacité
10'770
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