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HJK Helsinki
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Dès 18:00
Coleraine
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HJK Helsinki
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Dès 18:00
Vs
Coleraine
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 18:00
Stade
Helsinki, Finlande
Bolt Arena
Capacité
10'770
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