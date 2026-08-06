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Hibernian FC
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Dès 21:00
FC Shkëndija
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Vs
FC Shkëndija
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Les derniers matches
Arbitre
Referee
Menelaos
Antoniou
Chypre
Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 21:00
Stade
Edimbourg, Écosse
Easter Road
Capacité
20'421
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