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Heart of Midlothian FC
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Rapid Vienne
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Rapid Vienne
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Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 20:45
Stade
Edimbourg, Écosse
Tynecastle Park
Capacité
19'852
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