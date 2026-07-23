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Hapoel Tel Aviv FC
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Dès 20:30
Ludogorets Razgrad
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Hapoel Tel Aviv FC
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Dès 20:30
Vs
Ludogorets Razgrad
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Les derniers matches
Arbitre
Referee
Alessandro
Dudic
Suisse
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:30
Stade
Tel-Aviv, Israël
Bloomfield Stadium
Capacité
29'150
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