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Hapoel Tel Aviv FC
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Dès 20:00
GKS Katowice
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Vs
GKS Katowice
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 20:00
Stade
Miskolc, Hongrie
DVTK Stadium
Capacité
15'325
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