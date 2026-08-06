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Ligue Europa Conférence: Hapoel Tel Aviv FC - GKS Katowice (06.08.2026)
Hapoel Tel Aviv FC
Dès 20:00
GKS Katowice
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Dès 20:00
Vs
GKS Katowice
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 20:00
Stade
Miskolc, Hongrie
DVTK Stadium
Capacité
15'325
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